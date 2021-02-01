ВР одобрила закон о финансовом лизинге

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1111 о финансовом лизинге, который усиливает защиту прав и законных интересов лизингополучателей и лизингодателей.
Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины.
Целью проекта является обеспечение защиты прав потребителей.
Что предусматривается законопроектом:
Также в законопроекте определяется право собственности на предмет договора лизинга, в частности, предмет договора является собственностью лизингодателя. В случае перехода права собственности на предмет договора лизинга, обязанности лизингодателя будут переходить к новому владельцу предмета лизинга.
Последствия признания договора недействительным:
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