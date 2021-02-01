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ВР одобрила закон о финансовом лизинге

ВР одобрила закон о финансовом лизинге

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1111 о финансовом лизинге, который усиливает защиту прав и законных интересов лизингополучателей и лизингодателей.

Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины.

Целью проекта является обеспечение защиты прав потребителей.

Что предусматривается законопроектом:

  • создание необходимых предпосылок для расширения возможностей использования бизнесом операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта, а следовательно, и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета;
  • предметом договора лизинга может быть непотребляемая вещь, определенная индивидуальными признаками и которая соответствует критериям основных фондов.

Также в законопроекте определяется право собственности на предмет договора лизинга, в частности, предмет договора является собственностью лизингодателя. В случае перехода права собственности на предмет договора лизинга, обязанности лизингодателя будут переходить к новому владельцу предмета лизинга.

Последствия признания договора недействительным:

  • в случае признания договора лизинга недействительным или отнесения к никчемному, лизингополучатель обязан немедленно вернуть лизингодателю предмет договора лизинга в состоянии, в котором он был получен, с учетом нормального износа, или в состоянии, которое было обусловлено в договоре.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1111 о финансовом лизинге еще в феврале прошлого года.

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По материалам Finance.UA
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