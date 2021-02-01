Межбанк: что ждать от доллара

Четверг на валютном рынке будет моментом истины по дальнейшему движению курса на ближайшие дни. Уже с понедельника доллар на межбанке постепенно подбирался к отметке в 28 гривен и вчера достаточно спокойно его преодолел, завершив сессию котировками 27,945/27,96 гривен. Дальнейшая цель при таком развитии событий 27,80 к концу недели. Но это произойдет только в том случае, если наш «универсальный покупатель» в лице Нацбанк не спутает все планы как покупателей, так и продавцов. А он — это умеет…

Теперь подробнее.

Основными причинами проседания курса стали:

1). Достаточно низкий спрос на валюту со стороны представителей реального сектора экономики на фоне её активного предложения экспортерами и нерезидентами;

2). Невыход на рынок Нацбанка с выкупом излишка предложения, на что так надеялась часть крупных продавцов. После осознания, что НБУ на межбанк не выйдет — эти продавцы были вынуждены продавать валюту с постепенным снижением своих ценников.

Реагировал на происходящее и наличный рынок, где котировки покупки доллара упали до 27,90 гривен и ниже, а продажи почти достигли отметки в 28 гривен. То есть наличный рынок пока тоже «поверил» в укрепление гривны.

Ключевым сигналами сегодня для всего межбанка будут два момента:

станет ли Нацбанк все-таки выходить на рынок с интервенциями и покупать излишек предложения, что поддержит доллар на торгах или предпочтет дать ему и далее проседать. А если выйдет — то с каким ценником;

насколько долго в игру не будут вступать те клиенты, кто выжидал «дна» по курсу и теперь сформировал такими действиями отложенный спрос на валюту. Как только эти клиенты решат, что курс может опять начать расти — они выйдут на торги с покупкой и сами таким образом поддержат доллар на межбанке и развернут рынок в сторону роста котировок.

По нашим данным, часть крупных покупателей уже вчера присматривалась к вечерним котировкам с целью возможной покупки. Если НБУ выйдет с выкупом доллара, то его ценник будет главным ориентиром для подобных потенциальных покупателей валюты, а сам выход с интервенцией послужит для них сигналом, что ниже курс уже не пойдет и пора покупать.

По прогнозам Finance.ua, сегодня статистика торгов не превысит $ 190 — 200 млн при заключении до 570−600 сделок, а сам валютный рынок останется заложником действий и курсовых задач крупных клиентов, а также решения Нацбанка по выходу/невыходу на торги с интервенцией.

Мы ожидаем выхода регулятора на межбанк с интервенцией, что частично поддержит курс доллара на торгах.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 4 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,90 — 28,10 грн, евро — коридор 33,35 — 33,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,80 — 28,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний 12−20 коп, а в кассах банков — 15−23 коп.

Евро: в банках коридор 33,15 — 33,80 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,40 — 33,75 грн при спреде в 18−25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,94/ 27,96

евро — 33,60 / 33,62

Курсы валют на Межбанке

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