Объединение Pfizer и AstraZeneca: ученые протестируют на людях комбинацию вакцин

В Британии ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca. Результаты будут известны в июне.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, будут изучены иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

“Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что в исследовании примут участие больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.

Напомним, Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.