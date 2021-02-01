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Объединение Pfizer и AstraZeneca: ученые протестируют на людях комбинацию вакцин

Объединение Pfizer и AstraZeneca: ученые протестируют на людях комбинацию вакцин

В Британии ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca. Результаты будут известны в июне.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, будут изучены иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

“Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что в исследовании примут участие больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.

Напомним, Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

По материалам РБК-Украина
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