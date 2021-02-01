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Правительство сократило срок действия моратория на налоговые проверки

Правительство сократило срок действия моратория на налоговые проверки

Кабинет министров утвердил постановление, которым сократил сроки действия моратория на проведение некоторых видов налоговых проверок бизнеса.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Предоставляется разрешение на проведение проверок:

  • временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория;
  • документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рисковые операции и обрабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти;
  • документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;
  • внеплановых документальных проверок, необходимость для проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

В свою очередь запрет на проведение документальных проверок физических лиц предпринимателей остается неизменным.

«Мораторий на выполнение государством контрольной функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий COVID-19, когда бизнес был почти остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем ​​отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно.

Кроме того, неуплата налогов одними значительно уменьшает шансы на получение помощи тем, кто в условиях пандемии наиболее в ней нуждается, тем, кто сам себе помочь не в состоянии – пенсионерам, инвалидам и тем, кто временно остался без работы.

Умеренное предоставление разрешения на проведение некоторых видов налоговых проверок – это не увеличение давления на бизнес, а возобновление возможности обеспечить равные условия ведения бизнеса для всех», – объясняет заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Справка Finance.ua:

  • Когда в марте прошлого года в Украине ввели карантин из-за COVID-19, тогда же был установлен мораторий на плановые проверки органами госнадзора и контроля. 10 декабря его отменили и составили новый план проверок на 2021-й.
  • В 2021 году стоит ожидать полного снятия моратория на налоговые проверки.

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По материалам Finance.UA
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