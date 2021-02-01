Правительство сократило срок действия моратория на налоговые проверки

Кабинет министров утвердил постановление, которым сократил сроки действия моратория на проведение некоторых видов налоговых проверок бизнеса.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Предоставляется разрешение на проведение проверок:
В свою очередь запрет на проведение документальных проверок физических лиц предпринимателей остается неизменным.
«Мораторий на выполнение государством контрольной функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий COVID-19, когда бизнес был почти остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно.
Кроме того, неуплата налогов одними значительно уменьшает шансы на получение помощи тем, кто в условиях пандемии наиболее в ней нуждается, тем, кто сам себе помочь не в состоянии – пенсионерам, инвалидам и тем, кто временно остался без работы.
Умеренное предоставление разрешения на проведение некоторых видов налоговых проверок – это не увеличение давления на бизнес, а возобновление возможности обеспечить равные условия ведения бизнеса для всех», – объясняет заместитель министра финансов Светлана Воробей.
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