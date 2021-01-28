В Италии снова продают дома за €1

Из-за вспышки вируса туризм находится в кризисной ситуации по всему миру, однако это особенно чувствуется именно в Италии, поскольку большая часть доходов страны базируется именно на сфере туризма.

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Именно поэтому, чтобы как-то возобновить интерес к путешествиям, недвижимость в Италии продают всего за € 1. В июне прошлого года такую ​​инициативу создали в коммуне Чинкуефронди в регионе Калабрия.

А поддержали этот проект в городе Троина, который раньше был столицей Сицилии, а в 2019 году получил звание одного из красивейших городов Италии. По состоянию на 2014 год население города составляет всего 9442 человека.



Фото: nachasi.com

Как купить дом в Италии? Чтобы приобрести недвижимость в Италии за € 1, необходимо выполнить несколько условий:

дом можно приобрести на аукционе — в целом в течение этого года выставили на продажу 130 домов;

затем нужно внести залог в размере € 5000;

чтобы стать полноценным владельцем такого жилья, необходимо его восстановить в течение двух лет с момента покупки. Местные власти даже будут помогать в этом — в течение первых трех лет не будут удерживать налоги с новых жителей и даже выделят примерно € 15 000 на ремонт дома.

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