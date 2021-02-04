Работодатель уменьшил зарплату: что делать

Первым шагом работника должно быть обращение к работодателю с официальным заявлением, в котором необходимо спросить причину уменьшения выплат.

В этом же документе стоит требовать восстановить нарушенное право на выплату полного размера зарплаты, советует юрист Екатерина Петрушина.

«В конце такого заявления следует указать, что в случае его неудовлетворения работник будет вынужден обратиться в Государственную службу по вопросам труда. Та может проверить работодателя и оштрафовать. Если в организации есть профсоюз и комиссия по трудовым спорам, сотрудник может обратиться к ним», — поясняет эксперт.

По ее словам, срок рассмотрения спора между работником и работодателем — 10 дней со дня подачи заявления. Еще в течение 10 дней решение можно обжаловать. После этого работодатель обязан в течение 3 дней выполнить решение комиссии.

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Если проблему решить не удалось, следующий шаг — жалоба в Гоструда и исковое заявление в суд.

«Согласно действующему законодательству, если условия оплаты труда меняются, работодатель должен уведомить об этом работника за 2 месяца. В то же время в законодательстве нет требований о том, что сотрудника нужно заблаговременно уведомить о простое и уменьшении размера зарплаты, связанном с простоем», — говорится в публикации.

Екатерина Петрушина считает, что для оперативного разрешения спора самой важной будет коммуникация с работодателем.

«Сообщите, что работодатель такими действиями нарушает законодательство. Он должен знать, что вы ознакомлены с процедурой восстановления своих прав и планируете защищать их до последнего», — советует юрист.

За нарушение сроков или уменьшение объемов зарплаты работодателю грозит штраф 510 — 1,7 тыс. грн. За безосновательную невыплату заработка более 1 месяц — штраф 8,5 тыс. грн — 17 тис. грн или исправительные работы до 2 лет.

Справка Finance.ua:

Что делать, если работодатель не выплачивает зарплату.

Предельные нормы сверхурочных часов не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. При этом собственник или уполномоченный им орган должен вести учет сверхурочных работ каждого работника.

В соответствии с КЗоТ Украины оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке, все остальные платежи осуществляются собственником после выполнения обязательств по оплате труда.

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