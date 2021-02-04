Работодатель уменьшил зарплату: что делать

Первым шагом работника должно быть обращение к работодателю с официальным заявлением, в котором необходимо спросить причину уменьшения выплат.
В этом же документе стоит требовать восстановить нарушенное право на выплату полного размера зарплаты, советует юрист Екатерина Петрушина.
«В конце такого заявления следует указать, что в случае его неудовлетворения работник будет вынужден обратиться в Государственную службу по вопросам труда. Та может проверить работодателя и оштрафовать. Если в организации есть профсоюз и комиссия по трудовым спорам, сотрудник может обратиться к ним», — поясняет эксперт.
По ее словам, срок рассмотрения спора между работником и работодателем — 10 дней со дня подачи заявления. Еще в течение 10 дней решение можно обжаловать. После этого работодатель обязан в течение 3 дней выполнить решение комиссии.
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Если проблему решить не удалось, следующий шаг — жалоба в Гоструда и исковое заявление в суд.
«Согласно действующему законодательству, если условия оплаты труда меняются, работодатель должен уведомить об этом работника за 2 месяца. В то же время в законодательстве нет требований о том, что сотрудника нужно заблаговременно уведомить о простое и уменьшении размера зарплаты, связанном с простоем», — говорится в публикации.
Екатерина Петрушина считает, что для оперативного разрешения спора самой важной будет коммуникация с работодателем.
«Сообщите, что работодатель такими действиями нарушает законодательство. Он должен знать, что вы ознакомлены с процедурой восстановления своих прав и планируете защищать их до последнего», — советует юрист.
За нарушение сроков или уменьшение объемов зарплаты работодателю грозит штраф 510 — 1,7 тыс. грн. За безосновательную невыплату заработка более 1 месяц — штраф 8,5 тыс. грн — 17 тис. грн или исправительные работы до 2 лет.
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