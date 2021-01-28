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Зарплата в Украине может уравняться с польской через 30-40 лет — Гетманцев

Зарплата в Украине может уравняться с польской через 30-40 лет — Гетманцев

В Украине средняя зарплата может уравняться с заработками в Польше через 30−40 лет.

Такое мнение высказал председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, сейчас Украина — беднейшая страна Европы, и «нужно думать, как догнать Армению или Беларусь».

«Относительно зарплат — таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам чтобы догнать Польшу нужно где-то 30−40 лет при том, что Польша будет стоять на месте», — считает парламентарий.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство ставит задачу достичь уровня зарплат в Польше и Словакии до 2030 года.

«В декабре 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тысячи гривен. Важнейшая задача, которую ставит правительство, — это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии.

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По материалам УКРИНФОРМ
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