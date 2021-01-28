Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Ощадбанк снизил ставку кредитования для представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Ощадбанк продолжает удешевлять кредитные ресурсы для бизнеса», — говорится в сообщении.

По самым популярным программам — овердрафтам и микрокредитам — ставки снижены на 1%.

Кроме этого, продолжают действовать специальные условия, по которым клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных средств со ставкой от 11,25% годовых в гривне; по программе ФРП (НУФ) ставка составит от 10,25% годовых.

Условия кредитных программ:

кредитование по сниженным ставкам доступно не только действующим клиентам, но и новым;

лимит беззалогового овердрафта может достигать 10 млн грн (большинство предложений конкурентов — 2−3 млн грн).

Воспользовавшись государственными, международными и партнерскими программами кредитования в Ощадбанке, бизнес-клиент может получить финансирование по еще более низким ставкам. В частности, по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» действуют следующие ставки:

инвестиционный кредит на развитие бизнеса под 5, 7 или 9%;

кредит на пополнение оборотного капитала на период карантина 0%, после его окончания — под 3%;

рефинансирование текущей задолженности под 0% до 1 апреля 2021 года, после этого срока — 3%.

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