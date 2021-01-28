Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Ощадбанк снизил ставку кредитования для представителей малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Ощадбанк продолжает удешевлять кредитные ресурсы для бизнеса», — говорится в сообщении.
По самым популярным программам — овердрафтам и микрокредитам — ставки снижены на 1%.
Кроме этого, продолжают действовать специальные условия, по которым клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных средств со ставкой от 11,25% годовых в гривне; по программе ФРП (НУФ) ставка составит от 10,25% годовых.
Условия кредитных программ:
Воспользовавшись государственными, международными и партнерскими программами кредитования в Ощадбанке, бизнес-клиент может получить финансирование по еще более низким ставкам. В частности, по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» действуют следующие ставки:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 года7 ч. назад - 2097 24
Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП6 ч. назад - 1611 9
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)6 ч. назад - 2278 8
Земельный налог для физлиц: что нужно знатьВчера, 08:30 - 75775 6
Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионов4 ч. назад - 171 4
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 12226 4
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 6450 3
Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)Вчера, 20:00 - 5151
Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)8 ч. назад - 2828
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)6 ч. назад - 2278 8
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)2 ч. назад - 52
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 569
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1268
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1077 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1930 2