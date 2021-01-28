Sony передумала выпускать электромобили

Компания Sony не планирует серийно выпускать электрический седан Vision-S, хотя ранее предполагалось обратное. Его будут использовать в качестве испытательного стенда для передовых технологий.

В начале 2020 года компания Sony всех удивила, показав в США на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show концепт электрического седана Vision-S.

Это было воспринято как то, что Sony будет выпускать серийно электромобили. Возможно, с помощью кого-то из крупнейших автопроизводителей.

К сожалению, эта информация оказалась только слухом. Японская компания недавно её опровергла. Vision-S она будет использовать для тестирования своих новейших технологий.

А ведь у Sony мог получиться очень интересный электромобиль, учитывая, что эта компания всегда лидирует в технологиях. К тому же, она выпускает электромоторы для некоторых автопроизводителей.

Напомним, концепт Vision-S оснащался двумя электромоторами общей мощностью 400 кВт. Предполагалось, что разгон до 100 км/ч может составить 4,8 секунды при максимальной скорости 240 км/ч. Какой мог быть запас хода – не известно.