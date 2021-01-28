Настроения украинского бизнеса существенно ухудшились в начале 2021 года

Украинский бизнес существенно ухудшил оценки текущего экономического состояния своих предприятий. На фоне ужесточения правительством карантина индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2021 года снизился до 37,6 (в декабре – 45,5).

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, которое проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов) одиннадцатый месяц подряд, с марта 2020 года.

“Ослабление деловой активности, что является типичным для начала года и обычно связано с сокращением количества рабочих дней, было значительно усилено введением строгих карантинных ограничений к некоторым видам предпринимательской деятельности”, – говорится в отчете.

По данным опроса, предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, существенно ухудшили ожидания результатов своей деятельности. Самые пессимистические ожидания у предприятий секторов строительства и торговли.



Предприятия продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию и услуги на фоне повышения закупочных цен. Остаются пессимистичными ожидания предприятий всех видов экономической деятельности относительно общего количества работников, свидетельствуют результаты опроса.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 января до 25 января 2021 года. В опросе приняли участие 202 предприятия.



Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Индекс упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пунктов.

В конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.