В Минздраве уточнили сроки получения первой партии вакцины Pfizer

Украина получит первую партию вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз через две недели. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.
«Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против Covid-19 в пределах первой волны распределения», — заявил Иващенко.
Напомним, ранее в Минздраве пояснили, что данная партия будет направлена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь коронавирусным больным.
В то же время Украина рассчитывает получить в рамках инициативы COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Поставки планируются с середины февраля до первого полугодия 2021 года.
Отметим, что 29 января Верховная Рада запретила регистрацию в Украине вакцин, разработанных в России.
По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в середине января 2021 года лишь 43% украинцев были готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 39% готовы самостоятельно купить вакцину в аптеке, если она начнет свободно продаваться.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 года6 ч. назад - 1870 18
Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП5 ч. назад - 1413 9
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)4 ч. назад - 1746 5
Земельный налог для физлиц: что нужно знатьВчера, 08:30 - 74142 5
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 10741 4
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 10741 4
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 6145 3
Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)Вчера, 20:00 - 5016
Назван самый популярный в мире модный брендВчера, 16:27 - 2354
Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)7 ч. назад - 2352
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)42 мин. назад - 18
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 558
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1252
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1071 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1919 2