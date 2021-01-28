В Минздраве уточнили сроки получения первой партии вакцины Pfizer

Украина получит первую партию вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз через две недели. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

«Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против Covid-19 в пределах первой волны распределения», — заявил Иващенко.

Напомним, ранее в Минздраве пояснили, что данная партия будет направлена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь коронавирусным больным.

В то же время Украина рассчитывает получить в рамках инициативы COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Поставки планируются с середины февраля до первого полугодия 2021 года.

Отметим, что 29 января Верховная Рада запретила регистрацию в Украине вакцин, разработанных в России.

По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в середине января 2021 года лишь 43% украинцев были готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 39% готовы самостоятельно купить вакцину в аптеке, если она начнет свободно продаваться.