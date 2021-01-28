Нацбанк унифицирует правила отчетности для банков

Национальный банк изменит правила составления и подачи отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком небанковских финансовых услуг новые правила составления и подачи отчетности его участниками», — говорится в сообщении.
Цель правил:
Правила составления и подачи отчетности определяют:
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«Новые правила также предусматривают практику сбора данных с помощью настроенных автоматизированных систем, которой пользуется Национальный банк. Это позволит Национальному банку эффективно выполнять свои функции регулирования и надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также составлять денежно-кредитную, финансовую статистику, статистику внешнего сектора», — сообщили в Нацбанке.
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