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Нацбанк унифицирует правила отчетности для банков

Нацбанк унифицирует правила отчетности для банков

Национальный банк изменит правила составления и подачи отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком небанковских финансовых услуг новые правила составления и подачи отчетности его участниками», — говорится в сообщении.

Цель правил:

  • определить общие требования к составлению и подаче данных отчетности участниками рынка небанковских финуслуг в едином нормативно-правовом акте.

Правила составления и подачи отчетности определяют:

  • участников рынка небанковских финансовых услуг, которые присылают данные отчетности. В частности, правила будут распространяться на страховщиков, страховых и перестраховых брокеров, кредитные союзы, ломбарды, другие финучреждения, а также на юрлиц, которые имеют право предоставлять финансовые услуги;
  • форму подачи данных отчетности;
  • требования к порядку формирования показателей отчетности;
  • перечень, формат, периодичность и сроки подачи отчетных файлов;
  • перечень, формат и сроки подачи электронных документов в Национальный банк;
  • порядок наложения квалифицированной электронной подписи на данные отчетности.

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«Новые правила также предусматривают практику сбора данных с помощью настроенных автоматизированных систем, которой пользуется Национальный банк. Это позволит Национальному банку эффективно выполнять свои функции регулирования и надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также составлять денежно-кредитную, финансовую статистику, статистику внешнего сектора», — сообщили в Нацбанке.

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По материалам Finance.UA
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