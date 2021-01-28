0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 204 0

Президент прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам

Президент прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам

Владимир Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, будто Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет «Мотор Сичи» останется в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO.

Комментируя замечание о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: «Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем».

“Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен», – отметил Президент.

«Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с почтением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране», – резюмировал украинский лидер.

В то же время, как отмечается, Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании «Мотор Сич»: «Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь… но при моем президентстве – точно нет».

Напомним, в январе министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, украинского инвестора ПАО «Мотор Сич».

Глава ведомства Вилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия “Мотор Сич” на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претензионный документ – Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по доарбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ.

В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.