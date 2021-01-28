Доходы в накопительных пенсионных фондах не будут облагаться налогами – НКЦБФР

Доходы граждан, которые те получат в накопительных пенсионных фондах в рамках пенсионной системы второго уровня, не будут облагаться налогами.

Об этом рассказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

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По его словам, государство старается заблаговременно обеспечить старость будущих пенсионеров, в том числе с помощью налоговых стимулов в отношении тех доходов, из которых потом будет выплачиваться вторая пенсия.

«Это не попадет в налогооблагаемую сумму, и с этого также не будут в будущем взиматься налоги. Государство применяет благоприятный фискальный режим, который дает возможность еще быстрее приумножить эти средства», — подчеркивает Хромаев.

Кроме того, те средства, которые будут саккумулированны на личных счетах граждан в негосударственных пенсионных фондах, в отличие от государственной пенсии первого уровня, являются собственностью граждан, и они в особых случаях, например, проблем со здоровьем или прочих эксцессов, могут распоряжаться ими и до выхода на пенсию.

«Сейчас во многих развитых странах пенсионные сбережения используют, чтобы покрыть расходы при заболевании ковидом, раком. Это такой незаменимый запас для людей, чтобы они не бежали в ближайшее отделение банка и не брали коммерческий кредит, когда у них есть сбережения. Также возможна покупка на эти средства первой квартиры, если это очень важно», — рассказал глава НКЦБФР.