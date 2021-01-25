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Размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза — НКЦБФР

Размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза — НКЦБФР

Размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за роста демографического кризиса.

Об этом рассказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в комментарии UBR.ua.

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По его словам, в ближайшее десятилетие вследствие демографической «ямы» число наемных работников, с чьих зарплат идут отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд первого уровня, будет уменьшаться, а число пенсионеров — расти. Это приведет к росту нагрузки на госбюджет и, как следствие, сокращению реального размера пенсии.

«Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня в силу демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии, на покрытие расходов пенсионеров. А количество пенсионеров у нас растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться», — прогнозирует Хромаев.

На данный момент коэффициент замещения составляет 30%: то есть гражданину, который получает зарплату в $ 1 тыс., при выходе на пенсию государство выплачивает $ 300. Однако к 2030 году этот коэффициент снизится на треть, до 20%.

Внедрение же второго уровня пенсионной системы позволяет при таких исходных получать вторую пенсию в $ 200.

«Поэтому нам необходимо внедрять второй уровень для того, чтобы он дал возможность добавить дополнительный ресурс для пенсионеров. На пенсии люди уже с 2030 года будут получать не $ 300, а $ 200 и плюс те $ 200, что накопили, и всего в совокупности получается $ 400. Сейчас пенсия одна — $ 300, а будет два раза по $ 200», — подчеркивает Хромаев.

Напомним, по оценке Хромаева, после начала реформы каждый год в накопительный фонд будут перечисляться 20−30 млрд грн.

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По материалам УБР
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