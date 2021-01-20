В ПФУ говорят, в январе повысили пенсии для 2,3 млн человек

С начала нового года в Украине состоялся перерасчет выплат для неработающих пенсионеров. Теперь пенсия составляет минимум 2400 грн, а такие изменения на себе ощутили 2,3 миллиона человек.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
«С 1 января 2021 года вырос размер минимальной заработной платы и, соответственно, сработала гарантия, которая определена в законе для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет. Для таких людей, которые имеют полный стаж: женщины — 30, мужчины — 35 лет. Минимальный размер пенсии не может быть меньше 40% минимальной заработной платы, то есть 2400 грн», — заявила Ковпашко.
Она объяснила, что для перерасчета пенсии должны быть законодательные основания: те, которые обусловлены повышением социальных стандартов, в первую очередь — когда увеличивается минимальная заработная плата (как это было с 1 января 2021 года) или с учетом измененных размеров прожиточного минимума.
«Мы провели такой перерасчет. Он затронул по меньшей мере 2,3 миллиона человек. То есть такое количество людей ощутили на себе рост размера пенсии. Какой это рост? У каждого человека свой. И он может быть от 400 грн до какой-то меньшей суммы. Потому что каждый человек имеет свои показатели стажа, свои показатели заработной платы и, соответственно, свой основной размер пенсии. Это тот перерасчет, который уже проведен и не нуждался в обращениях в Пенсионный фонд. И люди уже в январе получили свои пересчитанные пенсии», — добавила Ковпашко.
Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года, всего в Украине 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.
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