В ПФУ говорят, в январе повысили пенсии для 2,3 млн человек

С начала нового года в Украине состоялся перерасчет выплат для неработающих пенсионеров. Теперь пенсия составляет минимум 2400 грн, а такие изменения на себе ощутили 2,3 миллиона человек.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

«С 1 января 2021 года вырос размер минимальной заработной платы и, соответственно, сработала гарантия, которая определена в законе для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет. Для таких людей, которые имеют полный стаж: женщины — 30, мужчины — 35 лет. Минимальный размер пенсии не может быть меньше 40% минимальной заработной платы, то есть 2400 грн», — заявила Ковпашко.

Она объяснила, что для перерасчета пенсии должны быть законодательные основания: те, которые обусловлены повышением социальных стандартов, в первую очередь — когда увеличивается минимальная заработная плата (как это было с 1 января 2021 года) или с учетом измененных размеров прожиточного минимума.

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«Мы провели такой перерасчет. Он затронул по меньшей мере 2,3 миллиона человек. То есть такое количество людей ощутили на себе рост размера пенсии. Какой это рост? У каждого человека свой. И он может быть от 400 грн до какой-то меньшей суммы. Потому что каждый человек имеет свои показатели стажа, свои показатели заработной платы и, соответственно, свой основной размер пенсии. Это тот перерасчет, который уже проведен и не нуждался в обращениях в Пенсионный фонд. И люди уже в январе получили свои пересчитанные пенсии», — добавила Ковпашко.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года, всего в Украине 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.

Справка Finance.ua:

1 марта пройдет индексация пенсий. Будут пересчитаны ранее назначенные пенсии и надбавки к ним. Ожидается, что индекс индексации составит 11%, и это повышение почувствуют около 9 млн пенсионеров из 11 млн. Также с 1 марта продолжат получать 500 грн доплаты пенсионеры старше 80 лет (при условии, что их пенсия меньше средней зарплаты). С этого дня минимальная пенсия для людей старше 80 лет должна будет составлять 2600 грн (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин).

С 1 апреля пересчитают пенсию пенсионерам, которые работают, сделав поправку на трудовой стаж.

С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат вновь повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн). Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75−79 лет — 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.

Еще одно повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2021 года. Тогда наименьшая пенсия составит 1934 грн.

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