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Доходы госбюджета-2020 составили более триллиона гривен - Госказначейство

Доходы госбюджета-2020 составили более триллиона гривен - Госказначейство

Доходы государственного бюджета в 2020 году на 9 млрд грн превысили план и составили 1,076 трлн грн, дефицит госбюджета – 217,1 млрд грн.

Об этом говорится в данных Госказначейства.

Так, плановый дефицит предусматривался на уровне 300,5 млрд грн, и по итогам года составляет 217,1 млрд грн. По общему фонду дефицит составляет 216,5 млрд грн.

Доходы госбюджета составили 1,076 трлн грн, что почти на 9 млрд грн больше плановых 1,066 трлн грн. Из них по общему фонду доходы составляют 877,6 млрд.

Расходы госбюджета составили 1,29 трлн грн, что на 67 млрд грн меньше плана. Из них по общему фонду расходов было на 1,1 трлн грн.

Кредитование составило 5,096 млрд грн при плановых 12,3 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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