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Bitcoin вырос в цене на $5 тыс. после заметки Илона Маска в Twitter

Bitcoin вырос в цене на $5 тыс. после заметки Илона Маска в Twitter

29 января, после заметки Илона Маска в Twitter, курс криптовалюты рекордно вырос на $ 5 тыс.

Об этом сообщает Coindesk.

Маск добавил хештег #bitcoin в собственную биографию на Twitter и написал «В ретроспективе это было неизбежно», после чего криптовалюта выросла в стоимости на $ 5 тыс.

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За считаные минуты после сообщения миллиардера Илона Маска и хештега #bitcoin в биографии валюта выросла с около $ 32 тыс. долларов до $ 37 050.

Сейчас валюта торгуется по цене $ 36,8 тыс. 166 за виртуальную монету.

Таким образом, стоимость основной криптовалюты достигла своего максимума за последние 10 дней.

Напомним, в Morgan Stanley заявили, что доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и биткойн уже начал постепенно заменять его в качестве инструмента платежа и сбережения.

По материалам Espreso.tv
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