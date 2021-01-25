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Экономика Франции из-за пандемии пережила наибольшее падение с 1945 года

Экономика Франции из-за пандемии пережила наибольшее падение с 1945 года

Экономика Франции в 2020 году испытала наибольшее падение ВВП после Второй мировой войны.

Такие данные обнародовал 29 января Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.

По актуальной статистике, ВВП страны в 2020 году снизилось на 8,3% по сравнению с показателями 2019-го.

По данным Национального института, экономический спад в период второго национального карантина, введенного в октябре 2020 года, имел меньшие негативные последствия, чем в течение первого, который проходил в марте-мае.

Как отмечается, нынешняя рецессия экономики Франции является самой глубокой за период после завершения Второй мировой войны.

По состоянию на 28 января в стране с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года выявлено 3 130 629 случаев заражений; 74 800 человек умерли от коронавирусной болезни.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано 23 770 новых инфицирований; 348 пациентов умерли от COVID-19.

В стране действуют карантинные ограничения, включая комендантский час с 18.00 до 6.00. Закрыты рестораны и бары, учреждения культуры, спортивные учреждения. Зато школьные учебные заведения продолжают работу с соблюдением санитарных требований.

По материалам УКРИНФОРМ
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