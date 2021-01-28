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Назван самый популярный в мире модный бренд

Назван самый популярный в мире модный бренд

За IV квартал 2020-го в списке наиболее популярных брендов и продуктов моды по версии The Lyst Index первое место отвоевала итальянская компания Gucci.

В период пандемии она сделала упор сразу на несколько каналов привлечения клиентов с акцентом на цифровой. Популярность Gucci также принес запуск онлайн-фестиваля моды и кино, который бренд продвигал в соцсетях и на рекламных щитах.

Также популярность компании принесло сотрудничество с The North Face, а также Гарри Стайлзом в образе от Gucci на обложке American Vogue. При этом в III квартале Gucci занимала те же позиции.

Далее победители расположились так:

  • второе место — французский бренд Balenciaga (в III квартале — 5 место). Такую позицию он отвоевал благодаря выпуску осенне-зимней коллекции одежды в формате видеоигры. На второе место также повлияло сотрудничество с производителем технологичных подошв Vibram и появлением Ким Кардашьян в костюме марки на Хэллоуин.
  • третье место — Moncler (в III квартале — 13 позиция). Этот бренд привлек к себе внимание приобретением компании Sportswear Company, владеющей Stone Island, запуском коллекции с Риком Оуэнсом и открытием флагманского магазина на Елисейских полях в Париже.

В десятку наиболее популярных вошли такие компании:

  • Off-White (опустился со 2 места);
  • Prada (кварталом ранее 4 позиция);
  • Saint Laurent (8 место);
  • Bottega Veneta (9 место);
  • Versace (7 место);
  • Valentino (10 место);
  • Fedri (6 место).
По материалам УБР
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