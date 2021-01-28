Назван самый популярный в мире модный бренд

За IV квартал 2020-го в списке наиболее популярных брендов и продуктов моды по версии The Lyst Index первое место отвоевала итальянская компания Gucci.
В период пандемии она сделала упор сразу на несколько каналов привлечения клиентов с акцентом на цифровой. Популярность Gucci также принес запуск онлайн-фестиваля моды и кино, который бренд продвигал в соцсетях и на рекламных щитах.
Также популярность компании принесло сотрудничество с The North Face, а также Гарри Стайлзом в образе от Gucci на обложке American Vogue. При этом в III квартале Gucci занимала те же позиции.
Далее победители расположились так:
В десятку наиболее популярных вошли такие компании:
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