Фонд гарантирования завершил ликвидацию ВБР

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «Всеукраинский банк развития» (ВБР) в связи с завершением его ликвидации.
27 января 2021 года ФГВФЛ подал документы государственному регистратору для внесения записи в Единый государственный реестр о ликвидации ВБР как юридического лица.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 27 января 2021 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка.
В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «ВБР» получено 35,1 млн грн.
ВБР работал на рынке с 2009 года и входил в группу крупных банков.
21 декабря 2014 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и начале ликвидации Всеукраинского банка развития.
Напомним, что около 2 млрд грн были сняты с депозитов ВБР старшего сына Януковича Александра через кассу Международного инвестиционного банка.
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Почти все бывшие работники банка Януковича, с чьих счетов друг за другом был снят арест, ушли снимать деньги в МИБ.
В январе 2020 года следственный судья наложил арест на 247 млн грн, которые принадлежали ВБР и находились на счетах МИБ, который принадлежит старшему сыну пятого президента Петра Порошенко.
Печерский суд Киева своим решением передал арестованные активы в управление АРМА.
После этого АРМА разместило арестованные 247 млн грн на своем депозитном счете в Ощадбанке.
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