Вступили в силу новые правила для авиапутешествий в США

С 26 января 2021 года вступили в силу новые правила карантина для пассажиров, путешествующих авиасообщением в США. Они действуют независимо от гражданства или постоянного местожительства.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
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Правила предусматривают обязательное наличие у всех путешествующих (в возрасте от двух лет) отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней (72 часов) до запланированного путешествия.
Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований и наличия отрицательных результатов или выздоровления от COVID-19 и разрешения от врача или органов здравоохранения на осуществление путешествия.
Кроме этого путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 на 3-5 день после прилета в США и оставаться дома в течение 7 дней, или в течение 10 дней в случае отсутствия результатов повторного тестирования.
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