Размер пенсионного сбора в случае приобретения автомобиля

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в случае приобретения права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает Uteka.ua.
Кто является плательщиками такого сбора:
Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость.
Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта, а именно легкового автомобиля:
Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета НДС, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.
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