Размер пенсионного сбора в случае приобретения автомобиля

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в случае приобретения права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Uteka.ua.

Кто является плательщиками такого сбора:

предприятия;

учреждения и организации независимо от формы собственности;

физлица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой госрегистрации в Украине в сервисных центрах МВД .

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость.

Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта, а именно легкового автомобиля:

3 % – если стоимость не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (далее – ПМ), то есть с 01.01.21 г. – с суммы не более 374 550 грн);

4 % – если стоимость превышает 165 ПМ, но не превышает 290 ПМ (с 01.01.21 г. – с суммы свыше 374 550 грн до 658 300 грн);

5 % – если стоимость превышает 290 ПМ (с 01.01.21 г. – с суммы свыше 658 300 грн).

Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета НДС, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.