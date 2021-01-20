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Размер пенсионного сбора в случае приобретения автомобиля

Размер пенсионного сбора в случае приобретения автомобиля

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в случае приобретения права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Uteka.ua.

Кто является плательщиками такого сбора:

  • предприятия;
  • учреждения и организации независимо от формы собственности;
  • физлица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой госрегистрации в Украине в сервисных центрах МВД.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость.

Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта, а именно легкового автомобиля:

  • 3 % – если стоимость не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (далее – ПМ), то есть с 01.01.21 г. – с суммы не более 374 550 грн);
  • 4 % – если стоимость превышает 165 ПМ, но не превышает 290 ПМ (с 01.01.21 г. – с суммы свыше 374 550 грн до 658 300 грн);
  • 5 % – если стоимость превышает 290 ПМ (с 01.01.21 г. – с суммы свыше 658 300 грн).

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Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета НДС, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.

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По материалам Finance.UA
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