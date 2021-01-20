В Украине оценили золоторудный потенциал

В Украине учитывается семь золоторудных месторождений, на пять из них выданы специальные разрешения.
Об этом рассказал глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах во время пресс-конференции.
«Украина обладает существенным золоторудным потенциалом. Учитывается 7 месторождений, на 5 из них выданы специальные разрешения. Добыча сейчас происходит на Мужиевском месторождении…» — рассказал Опимах.
В прошлом году было объявлено 8 е-аукционов, на которые выставлено 70 лотов. По результатам проведенных торгов продано 58 специальных разрешений на пользование недрами за более 826 млн грн. Общая сумма поступлений в Государственный бюджет Украины составляет почти 1 млрд грн. В 2021 году запланировано выставить на аукционы более 100 лотов.
Напомним, Мужиевский золоторудник возобновил свою деятельность 22 октября 2020 г. Это единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами. Предприятие заработало после 15 лет простоя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла закон о всеукраинском референдумеВчера, 16:13 - 1041 14
Зеленский анонсировал поступление в Украину первого миллиона доз вакцины от коронавирусаВчера, 11:00 - 1439 9
В Киеве отложено завершение ремонта Шулявского мостаВчера, 13:30 - 1166 8
OLX вводит изменения в правилах пользования сервисомВчера, 17:21 - 3508 5
Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь — ШмыгальВчера, 12:44 - 586 4
«Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январьВчера, 16:00 - 5744 2
OLX вводит изменения в правилах пользования сервисомВчера, 17:21 - 3508 5
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИВчера, 12:25 - 2118
Банки смогут распоряжаться накопительными пенсиями украинцев — ТретьяковаВчера, 10:00 - 1893 1
Зеленский анонсировал поступление в Украину первого миллиона доз вакцины от коронавирусаВчера, 11:00 - 1439 9
Япония представила космическую ракету нового поколенияПозавчера, 12:10 - 592
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 775 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1485 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2241 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 901