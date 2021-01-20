В Украине оценили золоторудный потенциал

В Украине учитывается семь золоторудных месторождений, на пять из них выданы специальные разрешения.

Об этом рассказал глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах во время пресс-конференции.

«Украина обладает существенным золоторудным потенциалом. Учитывается 7 месторождений, на 5 из них выданы специальные разрешения. Добыча сейчас происходит на Мужиевском месторождении…» — рассказал Опимах.

В прошлом году было объявлено 8 е-аукционов, на которые выставлено 70 лотов. По результатам проведенных торгов продано 58 специальных разрешений на пользование недрами за более 826 млн грн. Общая сумма поступлений в Государственный бюджет Украины составляет почти 1 млрд грн. В 2021 году запланировано выставить на аукционы более 100 лотов.

Напомним, Мужиевский золоторудник возобновил свою деятельность 22 октября 2020 г. Это единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами. Предприятие заработало после 15 лет простоя.