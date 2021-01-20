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Самый высокий рост с 2010 г: гривневые вклады в 2020 выросли на 26,4% (инфографика)

Самый высокий рост с 2010 г: гривневые вклады в 2020 выросли на 26,4% (инфографика)

2020 год, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, был благоприятным для роста и удешевления ресурсной базы банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2020 году возрос на 30,7%, в том числе объем гривневых средств бизнеса увеличился на 35% (оперативные данные).

Гривневые вклады домохозяйств выросли на 26,4%, это самые высокие темпы роста с 2010 года.

Валютные вклады населения также выросли на 2,2% в долларовом эквиваленте. Благодаря более активному росту гривневых вкладов уровень долларизации депозитов населения снизился за год на 0,9 п. п. до 41% (оперативные данные).

В то же время стоимость депозитов в 2020 году ощутимо уменьшилась. Процентные ставки по новым бизнес-депозитам снизились (оперативные данные):

  • в гривне – на 6,6 п. п. до 3,8% годовых;
  • в валюте – на 1,2 п. п. до 1,1% годовых.

По новым депозитам домашних хозяйств:

  • в гривне – на 6,0 п. п. до 8,0% годовых;
  • в валюте – на 1,2 п. п. до 1,2% годовых.

Более привлекательные процентные ставки по гривневым депозитам по сравнению с валютными депозитами способствовали притоку средств во вклады в национальной валюте.

Пандемия Covid-19 и карантинные ограничения обусловили тренд частичного перетока средств населения со срочных депозитов на карточные и сберегательные счета. Граждане из-за неопределенности дальнейшего развития событий стремились иметь свободные деньги на случай непредвиденных расходов. Как следствие, доля гривневых средств по требованию выросла за год на 6 п. п. до 56% (данные за 11 месяцев 2020 года).

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По материалам Finance.UA
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