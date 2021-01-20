В Украине анонсировали налоговую амнистию на этот год

Амнистия капиталов путем подачи «нулевой декларации» должна состояться в этом году.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев.

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«Что такое налоговая амнистия? Это финансовая жизнь украинцев с чистого листа. Когда государство дает возможность вывести „в белую“ заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины», — пояснил Гетманцев.

Он отметил, что в этом случае государство не наказывает за неуплату налогов, а позволяет их вывести из тени.

«Такая „нулевая декларация“ — возможность для бизнеса и граждан добровольно выйти „в белую“, иметь чистую финансовую историю и легализовать происхождение своих средств. Важно: никого не будут заставлять подавать декларацию! Нулевая декларация — дело исключительно добровольное», — объяснил нардеп.

По его словам, это важный шаг, так как в предыдущие годы объемы теневой экономики в Украине, по официальным сообщениям Минэкономики, достигали почти 40%. А независимые эксперты и вовсе говорили о 50% экономики в тени.

«Но очень важно провести амнистию именно в этом году, ведь антиBEBS и автоматический обмен налоговой информацией вступают в силу в 2022 году. То есть 2021-й — фактически последняя возможность, чтобы беспрепятственно выйти „в белую“», — подчеркнул Гетманцев.

Дискуссия вокруг проведения амнистии капиталов идет не один год. С приходом к власти команды Президента Владимира Зеленского к ней снова вернулись. Даже появилась законодательная инициатива. Так, законопроект об амнистии капиталов зарегистрировал Гетманцев в сентябре 2019 года. Законопроектом предлагалось амнистировать доходы, которые не были должным образом задекларированы до 31 декабря 2018 года (позже дата была пролонгирована до 31 марта 2020 года).

За «амнистию», согласно законопроекту, декларанту пришлось бы заплатить от 5% до 10% налога от суммы, которую он задекларировал (в зависимости от того, в какой форме и каких банках хранятся средства). Документ касался декларирования именно доходов, а не имущества.