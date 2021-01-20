Киевляне задолжали за «коммуналку» 4 миллиарда

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе и за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд грн.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги, например, в столице на сегодня примерно 4 миллиарда гривен. И она — выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву», — сказал Виталий Кличко.
Он напомнил, что Ассоциацией городов Украины была инициирована встреча с премьер-министром Украины, членами правительства и депутатами, где обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятия разницы в тарифах — между фиксированной и рыночной ценой на газ. Ведь подавляющее большинство украинцев будет не в состоянии оплатить коммунальные услуги.
«Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь 4 миллиарда гривен за отопительный сезон только в Киеве — это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения», — отметил Виталий Кличко.
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