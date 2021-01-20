В Нацбанке объяснили, зачем дополнительно либерализовали валютные операции для физических лиц

Физическим лицам разрешили торговлю валютными форвардами.

Об этом рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в ходе круглого стола на тему «Какие валютные риски несет 2021 год?», организованного онлайн «Финансовым клубом».

«Мы разрешили физлицам торговать форвардами. Какова была наша логика? Физлица — это наиболее либерализованный сегмент валютного рынка, они могут купить-продать валюту без каких-либо документов, поэтому если они могут купить-продать валюту на Т+2, то почему нельзя Т+3? Мы не ожидаем больших объемов на начальном этапе — на горизонте нескольких ближайших месяцев», — говорит Алексей Лупин.

Он привел пример рынка форвардов юридических лиц, который был разрешен в начале 2018 года и всего за два года стал «заметным» и занимает 4% валютного рынка. «Свыше 90% занимают безпоставочные форварды, и в них более 80% – это две компании», — говорит он.

НБУ хочет развивать рынок NDF и для физлиц, и юрлиц. «Мы выпустим разъяснения, коим упростим или упраздним валютный надзор для этих операций», — объяснил он.

По мнению директора департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антона Коваленко, теперь все, «кто считает, что разбирается в курсовой ситуации гривна-доллар, смогут заработать на этом».

«Если у вас большой аппетит к риску и вы считаете, что разбираетесь в гривне-долларе, то у вас появился первый в истории Украины реальный шанс доказать самим себе, что вы действительно разбираетесь. И если это так, то сможете заработать деньги. „Велкам“ на межбанковский валютный рынок Украины через маржинальную торговлю и безпоставочные форварды гривна-доллар», — призвал Антон Коваленко.

Директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович считает положительной возможность участия физлиц в таких сложных продуктах с целью повышения их финансовой грамотности.

«Даже если физлица включены сейчас в маржинальную торговлю доллар-гривна, поставочный и расчетный форвард, риск-процедуры банков никто не отменял. Потребуется ощутимый страховой депозит. Поэтому на этих продуктах, чтобы разогнать рынок, нужно внести значительную сумму на страховой депозит — 5−10%, а на долгих сроках это обычно больше», — говорит Татьяна Попович.

Но непрофессиональному инвестору может не хватить знаний. «Инвестор положил $ 10 тыс. на брокерский счет и начинает торговать с кредитным плечом. Статистика по западным рынкам, когда люди торгуют с большим плечом, показывает, что средний срок жизни маржинального спекулянта — непрофессионала составляет два-три месяца. За этот период выгорает страховой депозит», — предупредил Антон Коваленко.