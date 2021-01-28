В 2021 глобальные расходы на IT увеличатся почти до $4 трлн

Компания Gartner опубликовала свежий прогноз по мировому рынку информационных технологий (IT): по мнению аналитиков, в этом году отрасль покажет 6,2-процентный рост, несмотря на пандемию и нестабильное экономическое положение.

По итогам прошлого года объем глобального IT-рынка в денежном выражении составил примерно $ 3,69 трлн. Цифра охватывает отгрузки систем для центров обработки данных, поставки программного обеспечения корпоративного класса и разного оборудования, а также расходы в области коммуникационных сервисов и различных IT-сервисов.

В 2020-м отрасль показала отрицательную динамику – минус 3,2% по сравнению с 2019-м. Однако в текущем году ожидается возобновление роста: общие расходы составят почти $ 4 трлн, составив $ 3,92 трлн.

Специалисты Gartner считают, что увеличение продаж будет наблюдаться во всех ключевых сегментах. Например, спрос на программное обеспечение корпоративного класса поднимется на 8,8%, а на разные компьютерные устройства – на 8,0%. В сегменте IT-сервисов прогнозируется увеличение на 6,0%, в области телекоммуникационных сервисов – на 4,5%. Системы для центров обработки данных принесут на 6,2% больше выручки, чем в прошлом году.

В 2022 году ожидается дальнейший рост – на 4,6%. В результате, объем рынка достигнет $ 4,10 трлн.