Счетная палата: из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты медикам не использовали 116 млн грн

На доплаты медикам в Фонде борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

«С начала пандемии наши специалисты мониторят ситуацию относительно использования бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, в том числе из Фонда COVID-19. На доплаты медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, которые относятся к сфере управления Минздрава, одной из бюджетных программ в Фонде было запланировано 337 млн грн. Вместе с тем, по итогам 2020 года (по состоянию на 1 января 2021 года), не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы. Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более что деньги на это были предусмотрены. И тут возникает вопрос к Минздраву: почему так произошло?», — отметил Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что за счет 337 млн грн планировали осуществить доплаты (в среднем 2637 грн на одного человека) более чем для 26 000 медиков в 100 учреждениях здравоохранения в течение сентября — декабря 2020 года.

По информации Счетной палаты, на доплаты Минздрав выделил только 221 млн грн для 192 медицинских учреждений. Наибольшие выплаты получили:

НДСБ «Охматдет» — 19,2 млн грн;

«Охматдет» — 19,2 млн грн; Институт сердца — 10,2 млн грн;

Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава — 9,3 млн грн;

Национальный институт рака — 8,9 млн грн;

Государственное учреждение «Специализированная многопрофильная больница № 1 Минздрава» — 8,9 млн грн.

Кроме того, из этой бюджетной программы доплаты были перечислены для детских специализированных санаториев, научно-исследовательских институтов, государственных учреждений, медицинских университетов и тому подобное.

Отмечается, что в этом году Счетная палата проведет анализ использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19. «Увидим, насколько эффективно и по назначению ли тратились бюджетные средства на борьбу с коронавирусом в 2020 году», — отметил Валерий Пацкан.