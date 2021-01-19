"Слуги народа" предложили наказывать украинцев за сексизм

Депутаты Верховной Рады собираются наказывать украинцев за проявления сексизма штрафами и административной ответственностью. Соответствующие законопроекты уже появились на сайте парламента под номерами 4598 и 4599.
Их авторы хотят внести понятие «сексизм» в Закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», также изменения коснутся и Закона «О рекламе». Юристы и защитники прав женщин считают, что такие законодательные изменения нужны, но в предложенном виде они работать не будут.
В чем суть законопроектов. В законопроекте определяется, что сексизм — это любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают):
Не допускаются проявления сексизма и в рекламе.
Жаловаться граждане могут:
Предполагается и наказание: в виде штрафа в 10−20 необлагаемых минимумов, 170−340 грн, или общественными работами от 30 до 40 часов, а также административным арестом на срок до семи суток.
В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 20−40 необлагаемых минимумов, 340−680 грн. Предусматриваются также общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.
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