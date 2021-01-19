"Слуги народа" предложили наказывать украинцев за сексизм

Депутаты Верховной Рады собираются наказывать украинцев за проявления сексизма штрафами и административной ответственностью. Соответствующие законопроекты уже появились на сайте парламента под номерами 4598 и 4599.

Их авторы хотят внести понятие «сексизм» в Закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», также изменения коснутся и Закона «О рекламе». Юристы и защитники прав женщин считают, что такие законодательные изменения нужны, но в предложенном виде они работать не будут.

В чем суть законопроектов. В законопроекте определяется, что сексизм — это любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают):

нарушение собственного достоинства или прав человека/группы людей;

сексуальный, психологический вред или страдания лица/группы лиц;

создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды;

препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица/группы лиц;

поддержку и усиление гендерных стереотипов.

Не допускаются проявления сексизма и в рекламе.

Жаловаться граждане могут:

в полицию;

уполномоченному ВР по правам человека;

в суд;

в государственные органы.

Предполагается и наказание: в виде штрафа в 10−20 необлагаемых минимумов, 170−340 грн, или общественными работами от 30 до 40 часов, а также административным арестом на срок до семи суток.

В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 20−40 необлагаемых минимумов, 340−680 грн. Предусматриваются также общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.