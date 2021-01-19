Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку 0%.
При этом ставка по депозитам осталась на уровне — 0,5%, а ставка по краткосрочным кредитам — 0,25%, сообщает пресс-служба ЕЦБ.
«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и — 0,50% соответственно», — говорится в сообщении.
Как отмечается, совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет стабильно приближаться к целевому уровню, который составляет менее 2%.
Ранее сообщалось, что, начиная с IV квартала 2020 года, банки стран Европейского Союза сократили объемы кредитования компаний и домохозяйств еврозоны.
Так, по данным ЕЦБ, банки сокращают кредитование предприятий, домохозяйств, потребительское и ипотечное кредитование в ожидании роста проблемных займов из-за введения новых локдаунов по причине пандемии коронавируса.
При этом стандарты кредитования домохозяйств ужесточились. Чистая процентная доля банков, ужесточающих кредитные требования для населения, составляет 7% для займов на покупку жилья и 3% для потребительских кредитов и прочего кредитования домохозяйств.
В то же время эти показатели растут более медленными темпами, чем в предыдущих кварталах 2020 года.
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