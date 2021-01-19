Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку 0%.

При этом ставка по депозитам осталась на уровне — 0,5%, а ставка по краткосрочным кредитам — 0,25%, сообщает пресс-служба ЕЦБ.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и — 0,50% соответственно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет стабильно приближаться к целевому уровню, который составляет менее 2%.

Ранее сообщалось, что, начиная с IV квартала 2020 года, банки стран Европейского Союза сократили объемы кредитования компаний и домохозяйств еврозоны.

Так, по данным ЕЦБ, банки сокращают кредитование предприятий, домохозяйств, потребительское и ипотечное кредитование в ожидании роста проблемных займов из-за введения новых локдаунов по причине пандемии коронавируса.

При этом стандарты кредитования домохозяйств ужесточились. Чистая процентная доля банков, ужесточающих кредитные требования для населения, составляет 7% для займов на покупку жилья и 3% для потребительских кредитов и прочего кредитования домохозяйств.

В то же время эти показатели растут более медленными темпами, чем в предыдущих кварталах 2020 года.