Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынке

Биткойн упал на 10% в четверг, 21 января, до десятидневного минимума, еще больше отойдя от рекордных максимумов. При этом трейдеры опасаются возможного ужесточения регулирования в США.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Самая популярная в мире криптовалюта опустилась до уровня 31 977 долларов. Биткойн потерял почти четверть стоимости с момента достижения рекордных 42 000 долларов 8 января.
Откат происходит на фоне растущих опасений, что биткойн является одним из ряда пузырей на финансовых рынках.
По словам трейдеров, опасения, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться регулировать криптовалюты, также повлияли на настроения.
Во время слушаний в Сенате во вторник Джанет Йеллен, выдвинутая Байденом на пост министра финансов США, выразила опасения, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности.
«Я думаю, что многие из них используются, по крайней мере в смысле транзакций, в основном для незаконного финансирования. И я думаю, что нам действительно нужно изучить способы, которыми мы можем ограничить их использование и убедиться, что через эти каналы не происходит отмывание денег», — сказала бывшая глава Федеральной резервной системы США.
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