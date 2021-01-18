Аренда квартир: на что обратить внимание при поиске жилья

Коронавирус и карантин изменили стоимость аренды жилья. Прежде всего речь идет о городах-миллионниках — Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, а также о крупных областных центрах — Запорожье и Львов. Но поиски жилья не стали менее сложным вопросом.
Об этом пишет портал 3m2.ua.
На что обратить внимание:
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