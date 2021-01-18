Аренда квартир: на что обратить внимание при поиске жилья

Коронавирус и карантин изменили стоимость аренды жилья. Прежде всего речь идет о городах-миллионниках — Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, а также о крупных областных центрах — Запорожье и Львов. Но поиски жилья не стали менее сложным вопросом.

Об этом пишет портал 3m 2 .ua.

На что обратить внимание:

цена должна соответствовать среднерыночной по данному сегменту. Если цена гораздо ниже — ищите, что с квартирой «не так», и будьте осторожны, чтобы не попасть в руки мошенников;

внимательно читайте объявления и имейте в виду, что некоторые красивые фразы могут означать совсем другое. Например, «в хорошем состоянии». Слова «в хорошем состоянии» каждый хозяин квартиры трактует по-своему. Желательно тоже уточнять. Многие называют этими словами любую квартиру, в которой еще не рухнули стены. Когда в объявлении сказано «квартира после ремонта», уточните, сколько конкретно времени прошло после этого ремонта и что подразумевается под словом «ремонт»;

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фото жилища, к сожалению, в некоторых случаях — результат работы хорошего фотографа. Если решаетесь на визит в квартиру, сначала попросите прислать еще фото. Так вы убережете себя от мошенников, которые сдают несуществующую квартиру, используя фото из интернета;

не оплачивайте услуги посредника и не платите владельцу до момента заключения договора аренды. Если риэлтор или владелец жилья требуют внести часть оплаты до момента подписания договора, это должно вас насторожить. Например, может оказаться, что риэлторы занимаются только предоставлением информационных услуг и не отвечают за процесс заключения договора;

внимательно изучите паспорта владельцев и правоустанавливающие документы: там должны фигурировать одни и те же лица. Это поможет убедиться, что квартира принадлежит им, а не снята посуточно и пересдается;

при сделке должны присутствовать и подписывать договор аренды все владельцы квартиры;

зафиксируйте в договоре показания счетчиков, укажите, что и кто оплачивает. Сделайте описание мебели и имущества;

внимательно читайте условия расторжения договора аренды: как правило, вас должны предупредить минимум за месяц;

взвешивайте свои финансовые возможности. Часто при досрочном расторжении договора гарантийная сумма не возвращается.

Справка Finance.ua:

Лицо, которое не зарегистрировано в жилом помещении, может получить субсидию, если фактически проживает в этом помещении на основании договора найма (аренды) жилья и ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

Рассчитать стоимость аренды квартиры поможет анализ рынка, изучение критериев, влияющих на арендную плату, и сопоставление вашего предложения с другими.

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