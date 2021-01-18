Нацбанк усиливает контроль за киберзащитой и информационной безопасностью банков

Национальный банк с 21 января 2021 года усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности, что будет способствовать совершенствованию организации деятельности банков в условиях современных киберугроз.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что нового:

регулятор вводит новый вид контроля за банками в формах выездных проверок и безвыездного надзора, которые будут осуществлять специалисты Национального банка в сфере киберзащиты и информационной безопасности;

также устанавливаются новые требования по проведению банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты. Так, банки обязаны ежегодно проводить соответствующую самооценку, составлять и подавать Национальному банку ежегодный отчет по вопросам оценивания рисков информационной безопасности/киберрисков;

Реализация механизмов контроля даст возможность регулятору принимать решения, относящиеся к компетенции Удостоверяющего центра, и осуществлять оценку:

эффективности функционирования системы управления информационной безопасностью банка;

полноты выполнения банком требований нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам информационной безопасности и киберзащиты;

уровня управления банком рисками информационной безопасности и киберрисками, системы внутреннего контроля за этими направлениями.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января 2021 года количество действующих структурных подразделений украинских банков уменьшилось с 8002 до 7134 отделений. За 2020 год их количество сократилось на 10,8% или на 868 отделений из 8002 в 2019 году.

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 25,032 млрд гривен.

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