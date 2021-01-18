Нацбанк усиливает контроль за киберзащитой и информационной безопасностью банков

Национальный банк с 21 января 2021 года усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности, что будет способствовать совершенствованию организации деятельности банков в условиях современных киберугроз.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что нового:
Реализация механизмов контроля даст возможность регулятору принимать решения, относящиеся к компетенции Удостоверяющего центра, и осуществлять оценку:
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