Как изменились цены на жилье в Украине за год

Больше всего за 2020 год в Украине подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. За год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,1%, на вторичном — на 9,7%.
Как изменились цены на жилье за год:
Напомним, украинцы, владеющие квартирами площадью от 60 квадратов и дома от 120 квадратов, до 1 июля получат квитанции с суммой налога на недвижимость. Те, кто превысил «норму» недвижимости более чем на 28,2 квадрата, должны будут заплатить от двух тысяч гривен.
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