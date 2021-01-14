Как изменились цены на жилье в Украине за год

Больше всего за 2020 год в Украине подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. За год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,1%, на вторичном — на 9,7%.

Как изменились цены на жилье за ​​год:

однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 7,2%, на вторичном — на 9,8%;

двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 4,5%, на вторичном — на 10,0%;

трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 7,7%, на вторичном — на 9,4%.

Напомним, украинцы, владеющие квартирами площадью от 60 квадратов и дома от 120 квадратов, до 1 июля получат квитанции с суммой налога на недвижимость. Те, кто превысил «норму» недвижимости более чем на 28,2 квадрата, должны будут заплатить от двух тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

По прогнозу экспертов, рост цен на жилье в 2021 году неизбежен и может происходить по разным сценариям.

Как свидетельствуют данные аналитического центра DOM . RIA , столичные новостройки подорожали по всем направлениям. Наиболее серьезно возросли цены на элитную недвижимость. Минимальный прирост — в эконом-классе.