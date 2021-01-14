Бесплатная вакцинация от коронавируса: результаты опроса украинцев

В Украине 43% населения готовы вакцинироваться от COVID-19 при условии, если прививка будет бесплатной, не готовы — 52%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в середине января.
ведение локдауна с 8 по 24 января 2021 года:
Готовы ли украинцы вакцинироваться:
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