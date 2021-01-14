Бесплатная вакцинация от коронавируса: результаты опроса украинцев

В Украине 43% населения готовы вакцинироваться от COVID-19 при условии, если прививка будет бесплатной, не готовы — 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в середине января.

ведение локдауна с 8 по 24 января 2021 года:

поддерживают 51%, противоположного мнения — 46%;

поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре поддерживали 56%);

40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре — 52%). 55% – противоположного мнения;

даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы старшие, женщины и те, кто боится заболеть.

Готовы ли украинцы вакцинироваться:

готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, — 39%, не готовы — 56%;

при условии, если прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться 43% (не готовы — 52%);

поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатную прививку поддерживали 55%). Зато количество тех, кто готов привиться платной вакциной, несколько возросло;

противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30−49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

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