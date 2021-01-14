Нацбанк сохранит учетную ставку на уровне 6% ради помощи экономике – Reuters

На этой неделе Нацбанк, скорее всего, сохранит учетную ставку на исторически низком уровне в 6%, чтобы поддержать экономику, переживающую коронакризис. Регулятор пойдет на такой шаг, несмотря даже на рост инфляции, сообщает Reuters по итогам своего опроса местных аналитиков. 14 из 16-ти прогнозируют, что ставка НБУ останется неизменной.

Остальные два предполагают, что она поднимется до 7%, так как инфляция может вскоре превысить свой целевой показатель в 5%. Алексей Блинов из Альфа Банка ожидает, что инфляция превысит целевой показатель в январе после скачка с 3,8% в ноябре до 5% в декабре, чему способствовали рост мировых цен на сталь, газ и другие товары, а также некоторые внутренние факторы.

“Логика таргетирования инфляции подсказывает нам, что мы должны увидеть повышение базовой ставки как минимум на 100 базисных пунктов (до 7%)”, – сказал Блинов. Но вот аналитики инвесткомпании ICU не ожидают изменения ставки до второго полугодия.

“Мы считаем, что такое повышение будет маловероятным, пока НБУ не увидит убедительных доказательств устойчивого восстановления экономической активности и базового инфляционного давления”, – заявили они в письменных комментариях агентству.

Они добавили, что темпы инфляции снизят стабильный курс гривны и низкий потребительский спрос на фоне изоляции от коронавируса. Кабмин также ограничил цены на газ для населения до конца марта, чтобы предотвратить дальнейший рост счетов за коммунальные услуги.

Напомним, что в июне прошлого года Нацбанк постепенно снизил ставку до 6%. Позже несколько раз она сохранялась на том же уровне.