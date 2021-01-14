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Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы

Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы

США ввели санкции против украинской судоходной компании Fides Ship Management, зарегистрированной в Одессе, обвинив в транспортировке венесуэльской нефти.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Минфин США.

«США ввели санкции против украинской компании, которую обвиняют в перевозке венесуэльской нефти. Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management. Также под санкции подпали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (на все трех реет камерунский флаг)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США ввели в января 2019 года санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.

ООО Fides Ship Management зарегистрировали в 2015 году в Одессе Юрий Ткач и Ильяс и Гульнара Азиз. Ткач — директор и главный бенефициар компании.

По материалам УАИБ
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