Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы

США ввели санкции против украинской судоходной компании Fides Ship Management, зарегистрированной в Одессе, обвинив в транспортировке венесуэльской нефти.
Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Минфин США.
«США ввели санкции против украинской компании, которую обвиняют в перевозке венесуэльской нефти. Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management. Также под санкции подпали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (на все трех реет камерунский флаг)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что США ввели в января 2019 года санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.
ООО Fides Ship Management зарегистрировали в 2015 году в Одессе Юрий Ткач и Ильяс и Гульнара Азиз. Ткач — директор и главный бенефициар компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сологуб проиграл суд против работодателя: выговор признали законнымВчера, 15:35 - 547 3
"Центрэнерго" обвинил ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении ценОколо часа назад - 210 2
Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газаВчера, 12:00 - 2463 2
Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС4 ч. назад - 326 1
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 7297 1
Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причиныВчера, 17:00 - 10753
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 7297 1
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 5684 2
Когда физлицам впервые подавать новую декларацию о доходахВчера, 11:00 - 4838
Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9Вчера, 22:52 - 4369
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 395
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 471
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1061
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 749
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 628