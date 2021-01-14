Подключиться к ГК «Нафтогаз Украины» можно в Ощадбанке: какие документы нужно иметь

С 18 января отделения Ощадбанка начинают прием заявок и документов от бытовых потребителей на подключение газоснабжения от ГК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Какие документы необходимы: паспорт, ИНН, документы о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья (шаблон заявления – на сайте gas.ua в разделе «Стать нашим клиентом»), а также EIC- код (16-значным персональным газовым номером объекта).

Сотрудники Ощадбанка в отделении помогут оформить заявку на присоединение.

После обработки заявки клиент в течение 5-7 рабочих дней получит информацию от ГК «Нафтогаз Украины» об успешном переходе и дальнейшие инструкции. Проверить статус выполнения заявки на подключение можно на сайте gas.ua. Для этого нужно выбрать раздел «Проверить статус заявки» и ввести в соответствующем поле свой ЕІС-код. Подать заявку может любой потребитель, не только клиент Ощада.

Переход к новому поставщику происходит автоматически. Уведомлять прежнюю газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Как только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика.

Справка Finance.ua:

Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.

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