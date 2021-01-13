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Украинцы не сдали в банки выведенные из обращения монеты на сумму почти 550 млн грн

Украинцы не сдали в банки выведенные из обращения монеты на сумму почти 550 млн грн

На 1 декабря 2020 года в обращении находилось 13,5 млрд единиц монет на общую сумму 3,1 млрд гривен. Из них 17,7% по сумме (548,7 млн грн) приходится на монеты, уже не являющиеся средством платежа.

Об этом сообщается на странице Экспертной платформы НБУ в FACEBOOK.

“С 1 октября 2019 года в Украине перестали быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а с 1 октября 2020 года – еще и монеты номиналом 25 копеек. Продолжается постепенный процесс изъятия из обращения этих денежных знаков (четное количество монет номиналом 25 копеек можно обменять в кассе любого банка, а монеты 1, 2 и 5 коп. – в кассах 4 уполномоченных банков с широкой сетью отделений по стране).
В то же время уже можно сказать, что большинство монет мелкого номинала граждане оставили себе на память”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала октября 2019 года по конец ноября 2020-го в кассы банков поступило 34,6 млн штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек из 5,7 млрд единиц, находившихся в обращении по состоянию на 1 октября 2019 года. По количеству таких монет в обращении сокращение составляло за последние 14 месяцев лишь 0,61%.

“Несколько живее граждане сдают монеты номиналом 25 копеек. За последние два месяца их обменяно в кассах банков Украины 48,2 млн штук, а с начала применения правил округления общей (в чеке) суммы расчетов наличными до 10 коп. (01.10.2019 г.) – 109 млн штук, что составляет 3,5%”, – добавляют в Нацбанке.

По количеству в обращении больше всего монет мелкого номинала. А вот по общей сумме самыми востребованными монетами являются те, которые имеют номинал 1 гривна (их в обращении 713,3 млн шт.).

Справка Finance.ua:

  • В течение 2019-2020 годов в денежном обращении Украины происходили изменения, направленные на оптимизацию номинального ряда банкнот и монет. В частности, на сегодня платежными средствами являются монеты номиналами 10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен (6 номиналов монет). Еще 10 номиналами представлены банкноты гривны.
  • Постепенно номинальный ряд банкнот и монет в Украине будет состоять из 12 номиналов, что является средней длиной банкнотно-монетного ряда в мире.
  • По состоянию на 1 декабря 2020 года в обращении находилось 13,5 млрд единиц монет на общую сумму 3,1 млрд гривен. Из них 17,7% по сумме приходится на монеты, уже не являющиеся средством платежа.

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По материалам Finance.UA
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