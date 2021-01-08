Может ли арендатор оформить субсидию

Лицо, которое не зарегистрировано в жилом помещении, может получить субсидию, если фактически проживает в этом помещении на основании договора найма (аренды) жилья и ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

Такая норма действует в соответствии с Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Telegram-канал “Блог права”.

Какие документы необходимы для этого. Для назначения субсидии гражданин, лицо которого удостоверяется паспортом или другим документом, подает структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения по месту регистрации (арендаторы – по месту жительства):

заявление о назначении жилищной субсидии и о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии, по установленным формам;

справки о доходах – в случае указания в декларации других полученных доходов, информация о которых отсутствует в ГНС , Пенсионном фонде Украины, фондах соцстрахования, и в соответствии с законодательством не может быть получена по запросу структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения в порядке, установленном этим Положением;

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в случае указания в декларации других полученных доходов и невозможности подтвердить доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;

договор найма (аренды) жилья (при наличии).

При этом следует учесть, что в случае обращения с заявлением о предоставлении субсидии требуется предоставление договора найма (аренды) жилья, но не предусмотрено право структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения проверять этот договор на предмет соответствия нормам гражданского законодательства, в частности, в части наличия в нем положений относительно платы за аренду.

Справка Finance.ua:

Средняя плата по Украине за аренду 1-комнатной квартиры в месяц за год выросла на 5,5% с 3 701 до 3 903 гривен.

Средний размер субсидии по Украине в ноябре 2020 года составлял 1 601,50 грн. По состоянию на ноябрь субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 970 тысяч домохозяйств.

Кстати, с 1 января 2021 года в связи с децентрализацией изменились правила оформления субсидий.