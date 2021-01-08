Может ли арендатор оформить субсидию

Лицо, которое не зарегистрировано в жилом помещении, может получить субсидию, если фактически проживает в этом помещении на основании договора найма (аренды) жилья и ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.
Такая норма действует в соответствии с Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Telegram-канал “Блог права”.
Какие документы необходимы для этого. Для назначения субсидии гражданин, лицо которого удостоверяется паспортом или другим документом, подает структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения по месту регистрации (арендаторы – по месту жительства):
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При этом следует учесть, что в случае обращения с заявлением о предоставлении субсидии требуется предоставление договора найма (аренды) жилья, но не предусмотрено право структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения проверять этот договор на предмет соответствия нормам гражданского законодательства, в частности, в части наличия в нем положений относительно платы за аренду.
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