Нардепы предлагают вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которое предлагает поручить правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения.
Соответствующий проект постановления №4590 размещен на сайте Рады.
Зачем это? 28 декабря 2020 года правительство приняло постановление, которое установило с 1 января до 31 марта 2021 года фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 168 копеек за 1 кВт*ч (с учетом налога на добавленную стоимость). В пояснительной записке проекта отмечается, что таким образом большинство украинцев, которые всячески экономили электроэнергию ради льготного тарифа, с 1 января вынуждены платить почти вдвое больше.
Что предлагают: учитывая это, нардепы видят потребность принятия неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч.
Принятие проекта позволит уменьшить цены/тарифы на электроэнергию для самых бедных потребителей.
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