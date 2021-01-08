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Нардепы предлагают вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения

Нардепы предлагают вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которое предлагает поручить правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения.

Соответствующий проект постановления №4590 размещен на сайте Рады.

Зачем это? 28 декабря 2020 года правительство приняло постановление, которое установило с 1 января до 31 марта 2021 года фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 168 копеек за 1 кВт*ч (с учетом налога на добавленную стоимость). В пояснительной записке проекта отмечается, что таким образом большинство украинцев, которые всячески экономили электроэнергию ради льготного тарифа, с 1 января вынуждены платить почти вдвое больше.

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Что предлагают: учитывая это, нардепы видят потребность принятия неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч.

Принятие проекта позволит уменьшить цены/тарифы на электроэнергию для самых бедных потребителей.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, ранее в Украине действовал льготный тариф на электроэнергию в 90 коп./кВт-час для населения на первые 100 кВт-час.
  • Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением от 6 января 2021 отменила ряд льгот на электроэнергию.
  • Кабинет Министров предлагает в январе запустить механизм субсидий для домохозяйств, которые пользуются электроотоплением. Для получения такой субсидии нужно будет обратиться в Министерство социальной политики.
По материалам Finance.UA
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