Европейские регуляторы призвали к более строгому контролю рынка криптовалют

После резкого роста курса биткоина британский финансовый регулятор (FCA) и Европейский центробанк заявили о необходимости более жесткого контроля рынка криптовалют.

Регуляторы заостряют внимание на Bitcoin и его использовании в международной финансовой системе после резкого роста в результате большой волатильности, что усиливает беспокойство ввиду отсутствия надежного надзора со стороны финансовых контролирующих органов, пишет Financial Times.

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Как FCA, так и президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнули необходимость более жесткого контроля за криптовалютами на этой неделе, отметив чрезвычайную волатильность и преступную деятельность, часто связанную с рынком.

Лагард в частности назвала биткоин «чрезвычайно спекулятивным активом». По ее словам, уголовные расследования показали, что криптовалюту используют для отмывания денег.

Она также призвала договариваться о регулировании криптовалюты на глобальном уровне, возможно, в группах G7 или G20.

«Глобальная координация необходима. Если есть решение, это решение будет использовано», — добавила президент ЕЦБ.

В 2020 году цена Bitcoin выросла более чем 300%, а в начале января выросла еще на 40%, достигнув максимума в свыше $40 000. После этого биткоин упал на 20% без видимых причин.