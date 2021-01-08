Европейские регуляторы призвали к более строгому контролю рынка криптовалют

После резкого роста курса биткоина британский финансовый регулятор (FCA) и Европейский центробанк заявили о необходимости более жесткого контроля рынка криптовалют.
Регуляторы заостряют внимание на Bitcoin и его использовании в международной финансовой системе после резкого роста в результате большой волатильности, что усиливает беспокойство ввиду отсутствия надежного надзора со стороны финансовых контролирующих органов, пишет Financial Times.
Читайте также: В Bank of America назвали биткойн худшим из всех пузырей
Как FCA, так и президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнули необходимость более жесткого контроля за криптовалютами на этой неделе, отметив чрезвычайную волатильность и преступную деятельность, часто связанную с рынком.
Лагард в частности назвала биткоин «чрезвычайно спекулятивным активом». По ее словам, уголовные расследования показали, что криптовалюту используют для отмывания денег.
Она также призвала договариваться о регулировании криптовалюты на глобальном уровне, возможно, в группах G7 или G20.
«Глобальная координация необходима. Если есть решение, это решение будет использовано», — добавила президент ЕЦБ.
В 2020 году цена Bitcoin выросла более чем 300%, а в начале января выросла еще на 40%, достигнув максимума в свыше $40 000. После этого биткоин упал на 20% без видимых причин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%Вчера, 09:00 - 1427 32
«Нафтогаз» готов снизить цену на газ до 6,99 грнВчера, 10:00 - 1340 12
Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января - КорниенкоВчера, 10:45 - 950 7
В Украине разработали сервис проверки недвижимости на вторичкеВчера, 10:16 - 1679 7
Минсоцполитики: пенсии будут повышаться в несколько этапов, однако есть «но»Вчера, 13:00 - 1778 3
Может ли ФЛП, получивший 8 тысяч от государства, работать во время локдаунаВчера, 16:46 - 7290 1
Продажа автомобиля: какие налоги нужно уплатитьВчера, 20:00 - 2859
Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карты токенамиВчера, 16:15 - 2319 1
Минсоцполитики: пенсии будут повышаться в несколько этапов, однако есть «но»Вчера, 13:00 - 1778 3
В Украине разработали сервис проверки недвижимости на вторичкеВчера, 10:16 - 1679 7
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеВчера, 12:10 - 303
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Позавчера, 15:10 - 326
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 431
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1670 1
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2071