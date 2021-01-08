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Самые популярные электромобили на украинском рынке

Самые популярные электромобили на украинском рынке

В декабре 2020 года украинский автопарк пополнили 632 электромобиля, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили — 598 шт. (+7% к декабрю 2019 р.). Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц — 34 шт. (+36%).

Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в декабре прошлого года составила: в части легковых 86%, а в коммерческом сегменте 97%.

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Всего за весь 2020 украинцы приобрели и поставили на учет 7455 автотранспортных средств на электротяге или на 1% меньше по сравнению с 2019 годом.

Из этого количества: легковых авто — 7095 шт. (из них новых только 9%), коммерческих — 359 шт. (новых — 3%) и один электробус (2019 г. в.). Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрического секонд-хенда был: у легковых авто — 5 лет, у коммерческих — 7 лет.

Пятерка самых популярных электрокаров в Украине:

  • на первом месте остается NISSAN Leaf. За год 2180 Лифов пополнили автопарк страны;
  • на втором месте TESLA Model 3, автомобили этой модели выбрали 865 автомобилистов;
  • третий результат у TESLA Model S, в активе которой 753 регистрации;
  • на четвертой позиции CHEVROLET Bolt — 474 шт.;
  • замыкает пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов TESLA Model X — 366 регистраций за год.

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В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю AUDI E-Tron, который выбрали 122 покупателя. А на рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон RENAULT Kangoo Z.E. В прошлом году украинские номера получили 304 автомобиля этой модели, из которых только 7 были новыми.

По материалам Finance.UA
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