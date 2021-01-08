В JPMorgan рассказали, как запуск биткоин-ETF повлияет на цену биткоина

Стратеги JPMorgan считают, что одобрение биткоин-ETF в США негативно отразится на цене первой криптовалюты в краткосрочной перспективе.
Об этом сообщает Bloomberg.
По прогнозам компании, конкуренция со стороны ETF вызовет отток средств из траста GBTC от Grayscale Investments и подорвет его монополию. Это снизит цену биткоина, считают в JPMorgan.
«Каскадный отток средств из GBTC и снижение премии [на вторичных рынках] приведут к негативным краткосрочным последствиям для биткоина», – заявили эксперты.
Однако в долгосрочной перспективе запуск биткоин-ETF является благоприятным событием для рынка, добавили специалисты.
Некоторые обозреватели рассчитывают, что со сменой руководства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) шансы на одобрение биткоин-ETF вырастут.
Напомним, ранее в JPMorgan предсказали биткоин по $146 000.
На момент написания на рассмотрении у SEC находится заявка на запуск биткоин-ETF от компании VanEck. Ранее фирма, управляющая активами на $49 млрд, дважды подавала аналогичные заявки, но оба раза их отзывала, поскольку регулятор отказывал в одобрении. Последний раз это произошло в сентябре 2019 года.
Предыдущую активную заявку на запуск биткоин-ETF от Wilshire Phoenix Комиссия отклонила в феврале 2020 года.
Bitwise, которая также добивалась одобрения регулятора запуска ETF на базе первой криптовалюты, отозвала предложение в январе 2020 года.
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