В JPMorgan рассказали, как запуск биткоин-ETF повлияет на цену биткоина

Стратеги JPMorgan считают, что одобрение биткоин-ETF в США негативно отразится на цене первой криптовалюты в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам компании, конкуренция со стороны ETF вызовет отток средств из траста GBTC от Grayscale Investments и подорвет его монополию. Это снизит цену биткоина, считают в JPMorgan.

«Каскадный отток средств из GBTC и снижение премии [на вторичных рынках] приведут к негативным краткосрочным последствиям для биткоина», – заявили эксперты.

Однако в долгосрочной перспективе запуск биткоин-ETF является благоприятным событием для рынка, добавили специалисты.

Некоторые обозреватели рассчитывают, что со сменой руководства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) шансы на одобрение биткоин-ETF вырастут.

Напомним, ранее в JPMorgan предсказали биткоин по $146 000.

На момент написания на рассмотрении у SEC находится заявка на запуск биткоин-ETF от компании VanEck. Ранее фирма, управляющая активами на $49 млрд, дважды подавала аналогичные заявки, но оба раза их отзывала, поскольку регулятор отказывал в одобрении. Последний раз это произошло в сентябре 2019 года.

Предыдущую активную заявку на запуск биткоин-ETF от Wilshire Phoenix Комиссия отклонила в феврале 2020 года.

Bitwise, которая также добивалась одобрения регулятора запуска ETF на базе первой криптовалюты, отозвала предложение в январе 2020 года.