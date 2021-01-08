0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

В каких случаях меняется кадастровый номер участка

В каких случаях меняется кадастровый номер участка

Согласно статье 1 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре», каждый земельный участок при регистрации получает уникальный код – кадастровый номер. Это индивидуальный набор цифр и знаков, который сохраняется за участком в течение всего времени его существования.

Об этом сообщил заместитель Директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в FACEBOOK.

Изменение кадастрового номера у существующего земельного участка все же возможно, но только в случае расширения или сужения его границ.

Чаще всего номер меняется в таких случаях:

  • когда землю разделяют на несколько частей. Тогда каждый новообразованный участок получает собственный кадастровый номер, ведь его начальные границы изменены;
  • когда участки объединяют в один. Принцип изменения границ такой же, а значит – новая территория получает один новый кадастровый номер.

Читайте также: О принадлежности любого земельного участка в Украине можно узнать бесплатно

В обоих случаях собственник (или собственники) должны получать градостроительные условия и ограничения на строительство, даже если оно уже начато. И вполне возможно, что имеющиеся сооружения будут противоречить выданной документации. В таком случае получатель МУО обязан изменить параметры своей застройки.

Справка Finance.ua:

  • Эксперты Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины подготовили инструкцию, как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шага.
  • Прежде чем покупать земельный участок для строительства, проверьте будущую покупку и его продавца. Как это сделать – рассказывали в Минюсте.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.