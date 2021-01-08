В каких случаях меняется кадастровый номер участка

Согласно статье 1 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре», каждый земельный участок при регистрации получает уникальный код – кадастровый номер. Это индивидуальный набор цифр и знаков, который сохраняется за участком в течение всего времени его существования.
Об этом сообщил заместитель Директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в FACEBOOK.
Изменение кадастрового номера у существующего земельного участка все же возможно, но только в случае расширения или сужения его границ.
Чаще всего номер меняется в таких случаях:
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В обоих случаях собственник (или собственники) должны получать градостроительные условия и ограничения на строительство, даже если оно уже начато. И вполне возможно, что имеющиеся сооружения будут противоречить выданной документации. В таком случае получатель МУО обязан изменить параметры своей застройки.
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