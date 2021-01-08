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Кипр откроет границы для украинцев 1 марта

Кипр откроет границы для украинцев 1 марта

Правительство Кипра одобрило план по возобновлению авиасообщения, согласно которому уже с 1 марта украинцы смогут посетить страну. В частности, Ларнаку и Пафос при наличии негативного теста на коронавируса, сделанный за 72 часа до вылета.

Об этом говорится в пресс-релизе.

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В сообщении отмечается, что по прилету туристам придется сделать повторный тест уже в аэропорту. Данный шаг позволит избежать 14-дневного карантина.

При этом начинает действие специальная классификация стран, для граждан которых предполагаются разные ограничения.

Итак, зеленая категория распространяется на все страны Европы. Ограничений нет.

Оранжевая включает все страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарию и Великобританию. Граждане этих стран должны иметь при себе сертификат о негативном тесте на коронавирус.

В страны красной категории отнесены Украина, Беларусь, РФ, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет. Граждане вышеперечисленных стран должны будут иметь при себе результаты теста, сделанного за 72 часа, а также сделать повторный в аэропорту.

Серая категория включает все оставшиеся страны. Гражданам этих государств посещать Кипр запрещено. Исключения составляют лица, имеющие вид на жительство или гражданство Кипра, а также их родственники. Для всех лиц предполагается 14-дневный карантин.

По материалам Деньги.ua
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