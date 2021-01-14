Как проверить онлайн свои налоговые платежи

Проверить, все ли расчеты с бюджетом сделаны вовремя и в полном объеме, субъекты хозяйствования могут в Электронном кабинете налогоплательщика.
Об этом сообщили налоговики.
Как это сделать: нужно зайти в меню «Состояние расчетов с бюджетом» и сделать Запрос о получении выписки о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС. Направляется он по форме «F/J1300204» через меню «Заявления, запросы для получения информации» приватной части Электронного кабинета.
Ответ на Запрос налогоплательщику направляется через Электронный кабинет не позднее пятнадцати рабочих дней со дня его получения в виде выписки из информационной системы органов ГНС о состоянии расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами по форме «F/J1400204».
Если по ошибке уплатили больше:
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Обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени (кроме единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) является подача налогоплательщиком заявления о таком возврате в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно или излишне уплаченной суммы.
Напоминаем, работа в приватной части Электронного кабинета ведется с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг. Вход в Электронный кабинет производится по ссылке, а также через специальный баннер на официальном веб-портале ГНС.
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