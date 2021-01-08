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Словакия и Венгрия ужесточают правила въезда для иностранцев

Словакия и Венгрия ужесточают правила въезда для иностранцев

Венгрия и Словакия ужесточили требования по пропуску иностранцев из-за карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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В частности, по информации Госпогранслужбы, комендантский час на территории Венгрии действует с 21:00 до 06:00 (по киевскому времени).

“На время действия комендантского часа въезд в Венгрию разрешается только лицам, следующих к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии; с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов)”, — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в ГПСУ, ограничения комендантского часа не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. Такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер поездки.

В свою очередь, ограничение въезда на территорию Словакии в пункте пропуска “Вишне Немецкое” действует с 20:00 до 08:00 (по киевскому времени).

При этом иностранцы, следующие в Словакию, должны иметь документы, подтверждающие право на временное проживание или трудоустройство в этой стране, а те граждане, которые следуют через территорию Словакии транзитом и имеют документы, подтверждающие это, пропускаются круглосуточно.

Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки.

В то же время, пункт пропуска “Малый Березный” работает без временных ограничений.

Правительство Словакии приняло решение о введении комендантского часа на всей территории страны во второй половине октября прошлого года.

Напомним, власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По материалам Дело
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